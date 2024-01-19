Блогер сравнил качество съёмки Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max

На этой неделе компания Samsung представила Galaxy S24 — новую линейку флагманских смартфонов. Блогер TechTablets решил сравнить качество съёмки в Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

Видео доступно на YouTube-канале TechTablets. Права на видео принадлежат TechTablets.

После многочисленных тестов автор канала пришёл к выводу, что смартфон от Samsung оказался лучше в двух моментах: это фотографии с использованием зума и возможности съёмки видео в 8К. Баланс белого в портретных фото лучше обрабатывает iPhone 15 Pro Max.

Что касается съёмки видео, то гаджет от Apple показывал более естественные тона кожи, лучшую экспозицию и отличную работу зума при слабом освещении. Также при дневном освещении iPhone 15 Pro Max делает цвета при дневном свете более реалистичными и естественными.

Напомним, базовая версия Galaxy S24 на 128 ГБ встроенной памяти обойдётся в России в 89 990 рублей.