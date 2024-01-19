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Вышел финальный трейлер скандального фильма «Брат 3» — премьера 1 февраля

Вышел финальный трейлер скандального фильма «Брат 3» — премьера 1 февраля
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Студия HHG Film Company опубликовала финальный трейлер скандального фильма «Брат 3». В ролике показали главных героев и много новых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале HHG Film Company. Права на видео принадлежат MTM CINEMA.

Ранее лента столкнулась с большим объёмом критики — работа Переверзева никак не связана с оригинальной дилогией Балабанова и рассказывает о бандитских разборках в Тамбове времён начала 2000-х.

В фильме снялись Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев, Оливье Сиу, Костас Мэндилор, Эрик Робертс, Антон Зацепин, Юлия Переверзева и другие. Кресло режиссёра занял Валерий Переверзев.

Премьера «Брата 3» в кинотеатрах России состоится уже 1 февраля.

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