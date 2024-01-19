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Джейсон Момоа: однажды я снимусь в очень хорошем фильме, который получит кучу наград

Джейсон Момоа: однажды я снимусь в очень хорошем фильме, который получит кучу наград
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Недавно Джейсон Момоа пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора актёр поделился, что хочет однажды сняться в очень хорошем фильме, который получит кучу наград. Поскольку ранее ни одна из его работ не удостаивалась их.

По словам Момоа, во время производства сериала On the Roam он поймал себя на мысли, что ему ещё «столько всего нужно сделать» в своей карьере.

Я просто никогда не снимался в фильмах, которые… ни одна из моих картин не получала наград. Я просто не совсем тот парень. Так что было бы неплохо однажды сняться в очень хорошей ленте.

Последним фильмом Момоа стал «Аквамен и потерянное царство», который критики и зрители приняли крайне прохладно. Премьера картины состоялась 21 декабря 2023 года.

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