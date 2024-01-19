Для стабильной работы современной Windows 11 потребуется 16 ГБ оперативной памяти

Издание TechPowerUp сообщило, Microsoft собирается повысить минимальные системные требования для операционной системы Windows 11. По информации журналистов, для стабильной работы новых версий ОС теперь потребуется 16 ГБ оперативной памяти.

Для прошлых итераций Windows 11 было достаточно компьютера с 4 ГБ оперативной памяти. Такое резкое повышение требований объясняется интеграцией ИИ-помощника Copilot и других нейросетей в ОС.

К примеру, ранее стало известно, что в блокноте появится ИИ-помощник под названием AI Cowriter. Он сможет переписать выделенный фрагмент текста, сократить или расширить текст, сменить тон или его формат.

Новая сборка Windows 11 со множеством ИИ-функций выйдет позднее в этом году.