Зази Битц и Джек Куэйд раскроют номинантов на премию «Оскар-2024» 23 января

Сегодня, 19 января, стали известны имена актёров, которые раскроют номинантов на премию «Оскар-2024» — ими стали Зази Битц («Дэдпул 2») и Джек Куэйд («Оппенгеймер»). Мероприятие пройдёт 23 января.

За ходом трансляции можно будет следить на официальном YouTube-канале Американской киноакадемии.

Видео доступно на YouTube-канале Oscars. Права на видео принадлежат Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

96-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 10 марта в Dolby Theatre. Среди главных претендентов на победу в номинации «Лучший фильм» — «Оппенгеймер» и «Барби».

Ранее знаменитый американский комик и актёр Кевин Харт заявил, что не вернётся к роли ведущего «Оскара». По его мнению, нынешняя премия больше не подходит для ведущих-комиков.