Арнольд Шварценеггер продал свои часы в 10 раз дороже после своего задержания в Германии

17 января Арнольда Шварценеггера задержали в Мюнхене при прохождении таможенного досмотра в аэропорту. Проблемы возникли из-за слишком дорогих часов швейцарской фирмы Audemars Piguet.

По словам актёра, он собирался продать их в рамках аукциона на Всемирном климатическом саммите. Изначально Шварценеггер хотел получить за аксессуар $ 20 тыс., однако после всей этой ситуации часы ушли с молотка за $ 270 тыс. — это почти в 14 раз дороже.

Арнольд Шварценеггер даже пошутил, что его аксессуар стал «самыми просматриваемыми часами в мире». Самого актёра отпустили из полиции только после того, как ему выписали штраф в размере € 35 тыс. (~ 3,3 млн рублей).

Напомним, последний проект, в котором снялся артист — сериал «Фубар» от Neflix. Премьера первого сезона состоялась 25 мая 2023 года.