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Стартовали съёмки четвёртого сезона «Эмили в Париже»

Стартовали съёмки четвёртого сезона «Эмили в Париже»
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19 января стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже». Изначально съёмочный процесс хотели завершить в конце лета или начале осени 2023 года, однако из-за протестов в Голливуде производство было отложено.

Фото: Соцсети Лили Коллинз

Шоу посвящено американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и любовь.

Роль главной героини в сериале исполнила Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине». Создателем проекта выступил Даррен Стар («Секреты на кухне», «Сваха»).

Премьера продолжения «Эмили в Париже» состоится в стриминговом сервисе Netflix. Сроки выхода пока не раскрываются.

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