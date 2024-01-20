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Cериал «Властелины воздуха» («Мастера воздуха») (2024) от Apple: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода мини-сериала «Властелины воздуха» от Apple
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Уже 26 января на Apple TV+ состоится премьера мини-сериала «Властелины воздуха» («Мастера воздуха») — духовного наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Шоу расскажет о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.

В мини-сериал войдёт девять эпизодов — в день премьеры появятся сразу две серии, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам. Финал сериала состоится 15 марта.

Расписание выхода сериала «Властелины воздуха»

ЭпизодДата выхода
1-я серия26 января
2-я серия26 января
3-я серия2 февраля
4-я серия9 февраля
5-я серия16 февраля
6-я серия23 февраля
7-я серия1 марта
8-я серия8 марта
9-я серия15 марта
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