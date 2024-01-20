Расписание выхода мини-сериала «Властелины воздуха» от Apple

Уже 26 января на Apple TV+ состоится премьера мини-сериала «Властелины воздуха» («Мастера воздуха») — духовного наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Шоу расскажет о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.

В мини-сериал войдёт девять эпизодов — в день премьеры появятся сразу две серии, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам. Финал сериала состоится 15 марта.

Расписание выхода сериала «Властелины воздуха»