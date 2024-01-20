Расписание выхода мини-сериала «Властелины воздуха» от Apple
Уже 26 января на Apple TV+ состоится премьера мини-сериала «Властелины воздуха» («Мастера воздуха») — духовного наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Шоу расскажет о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.
В мини-сериал войдёт девять эпизодов — в день премьеры появятся сразу две серии, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам. Финал сериала состоится 15 марта.
Расписание выхода сериала «Властелины воздуха»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|26 января
|2-я серия
|26 января
|3-я серия
|2 февраля
|4-я серия
|9 февраля
|5-я серия
|16 февраля
|6-я серия
|23 февраля
|7-я серия
|1 марта
|8-я серия
|8 марта
|9-я серия
|15 марта
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