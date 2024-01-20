Вышли персональные постеры героев сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

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Компания Netflix опубликовала персональные постеры героев сериала «Аватар: Последний маг воздуха» — экранизации культового аниме «Аватар: Легенда об Аанге». На них изображены сам Аанг, Зуко, Катара и Сокка.

Шоу расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.

Главные роли в грядущем проекте исполнят Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие.

Премьера сериала «Аватар: Последний маг воздуха» состоится уже 22 февраля в стриминговом сервисе Netflix. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Постеры

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix