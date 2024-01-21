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Фильм «Бременские музыканты» заработал уже 2,5 млрд рублей

Фильм «Бременские музыканты» заработал уже 2,5 млрд рублей
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В эти выходные сборы фильма «Бременские музыканты» превысили 2,5 млрд рублей. Об этом стало известно благодаря информационному ресурсу ЕАИС.

Ремейк культового советского мультфильма с живыми актёрами добился такого результата ровно за три недели — премьера ленты состоялась 1 января.

Фото: «Фонд кино»

Картина «Бременские музыканты» выступает переосмыслением оригинального советского мультфильма. В фильме показывают детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

В фильме снялись Юра Борисов, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Ирина Горбачёва и Дмитрий Дюжев. Кресло режиссёра занял Алексей Нужный («Огонь», «Громкая связь»).

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