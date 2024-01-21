Умер актёр Виталий Вашедский, звезда «Боя с тенью» и «ДМБ»

Пресс-служба Театра на Таганке сообщила, что в возрасте 58 лет скончался советский и российский актёр Виталий Вашедский. Артист наиболее известен зрителям своими ролями в фильмах «Бой с тенью» и «ДМБ». Причина смерти пока не раскрывается.

Соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!

За свою карьеру Вашедский принял участие в производстве более чем 90 проектов, включая «Универ», «След», «Романовы: Венценосная семья», «Марш-бросок», «Бой с тенью», «Вирус», «Час Волкова», «Сделано в СССР» и «Краплёный».

В 2000 году Виталий Вашедский начал играть в Театре на Таганке. Там актёр принимал участие в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Четыре тоста за Победу», «ВВС» и множестве других.