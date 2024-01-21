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В фильме «Человек-паук» хочет сыграть Мистер Негатив из Marvel's Spider-Man

В фильме «Человек-паук» хочет сыграть Мистер Негатив из Marvel's Spider-Man
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Недавно актёр Стивен Оянг, исполнивший роль Мистера Негатив в играх серии Marvel's Spider-Man, пообщался с журналистами. В ходе разговора артист заявил, что хотел бы повторить свою роль в кино.

Что делать такому парню, как я? В этом бизнесе я работаю почти 20 лет. У меня есть только мечта и знания кунг-фу.

Ранее инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что четвёртую часть «Человека-паука» с Томом Холландом может поставить Дрю Годдард — шоураннер «Сорвиголовы» от Netflix. Это при условии, если Джон Уоттс не вернётся в режиссёрское кресло ленты.

Деталей «Человека-паука 4» не так много. Лента продолжит события «Нет пути домой» и расскажет о самостоятельной жизни Питера после потери всех близких людей.

Дата премьеры и сроки выхода картины пока неизвестны.

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