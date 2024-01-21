20 января на «Первом канале» вышел новый выпуск шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном. В рамках него ведущий и гости передачи обсудили фильм каннской номинантки Ларисы Садиловой «Огород». Он рассказывает о немолодых женщинах, которые живут вдалеке от столицы и каждый день борются за достойное существование.

В картине снялись Валентина Теличкина, Юрий Кутафин, Ольга Лапшина, Раиса Рязанова, Мария Семенова, Анна Денежкина и другие. Ко всему прочему, Лариса Садилова выступила сценаристом и продюсером ленты.

Впервые «Закрытый показ» дебютировал на российском телевидении в 2005 году. Программа транслировалась по ночам сразу после телепремьеры авторских отечественных фильмов. В рамках передачи ленту обсуждали её создатели и приглашённые эксперты, поделённые на противников и защитников.

Телепередача не выходила в эфир в период с 2013 по 2021 год. Впоследствии авторы сняли два новых выпуска, однако продолжения не последовало.