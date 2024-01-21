Журналисты издания Wccftech рассказали, что ремонт некоторых деталей шлема Apple Vision Pro может обойтись в $ 2399. Данная сумма сопоставима с покупкой топового MacBook Pro на процессоре M3 Pro.

Отмечается, что для замены повреждённого изогнутого дисплея EyeSight придётся отдать $799 (~ 71 тыс. руб.), а за ремонт разбитого экрана — $2399 (~ 214,5 тыс. рублей). Представители издания заявили, что покупка расширенной гарантии в случае Apple Vision Pro будет чрезвычайно полезным решением.

Владелец Apple Vision Pro сможет с помощью жестов и голоса управлять происходящим на экране и в то же время взаимодействовать с окружающим миром. Компания оснастила шлем процессором M2, вспомогательным чипом R1, а также 256 ГБ памяти.

В открытой продаже Apple Vision Pro появится уже 2 февраля. Цена устройства составила $ 3499 (~ 312 тыс. рублей).