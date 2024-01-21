Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач рассказал, как были сняты сцены драк

На этой неделе звезда «Слова пацана» Леон Кемстач, исполнивший роль Пальто, принял участие в передаче «Правила жизни». В ходе неё актёр рассказал, как проходили съёмки сцен драк в сериале.

По словам Кемстача, все подобные моменты были детально проработаны, а каждый удар тщательно спланирован. Однако он отметил, что у каждого актёра было пространство для импровизации, поэтому сцены выглядели более реалистичными и эмоционально насыщенными.

Также Леон Кемстач рассказал о том, что участники съёмочного процесса быстро нашли общий язык, поэтому ни о каких закулисных конфликтах речи и не шло. Это вызвало у актёра приятное удивление.

Напомним, сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.