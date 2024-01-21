Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач рассказал, как были сняты сцены драк

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач рассказал, как были сняты сцены драк
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе звезда «Слова пацана» Леон Кемстач, исполнивший роль Пальто, принял участие в передаче «Правила жизни». В ходе неё актёр рассказал, как проходили съёмки сцен драк в сериале.

По словам Кемстача, все подобные моменты были детально проработаны, а каждый удар тщательно спланирован. Однако он отметил, что у каждого актёра было пространство для импровизации, поэтому сцены выглядели более реалистичными и эмоционально насыщенными.

Также Леон Кемстач рассказал о том, что участники съёмочного процесса быстро нашли общий язык, поэтому ни о каких закулисных конфликтах речи и не шло. Это вызвало у актёра приятное удивление.

Напомним, сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.

Материалы по теме
Звезда «Бандитского Петербурга» назвал «Слово пацана» победой российского кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android