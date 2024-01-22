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Винсент Д'Онофрио будет играть Кингпина так долго, как сможет

Винсент Д'Онофрио будет играть Кингпина так долго, как сможет
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Танос, главный злодей первых фаз киновселенной Marvel, давно сражён. На его смену планировался Канг Завоеватель, но из-за скандала вокруг Джонатана Мейджорса, кажется, злодея мы не увидим.

Зато ему на смену пришёл Кингпин — криминальный босс и злодей, сыгранный Винсентом Д'Онофрио. В недавнем интервью актёр заявил, что готов играть «столько, сколько потребуется», поскольку ему очень нравится персонаж, его мотивы и идеи. Д'Онофрио пошутил, что проблемой станет то, если понадобится набрать ещё больше веса для роли.

Единственное, что могло бы меня сдержать, это если бы мне пришлось продолжать набирать вес. Тогда мне потребуется очень усердно над этим поработать.

Кингпин, появившийся в «Эхо» и других шоу Marvel, ожидается в перезапуске «Сорвиголовы» с Чарли Коксом. По слухам, там злодей раскроется с новой стороны.

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