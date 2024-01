Моддер попытался сломать The Last of Us 2 и спасти важного героя

Совсем недавно состоялся релиз ремастера The Last of Us 2, а блогер Speclizer вновь затронул скандальную тему, связанную практически с самом началом игры. О ней говорили, кажется, вообще все.

В новости есть спойлеры к сюжету The Last of Us 2!

Речь идёт про фрагмент с убийством Джоэла, протагониста первой части и важного персонажа франшизы. Моддер попытался показать, как можно спасти героя, но у него не вышло — он лишь перебил всю группировку Эбби в самом начале, но модель убитого Джоэла уже лежала на полу.

В ролике можно увидеть, как Speclizer за Элли проходит в злополучный дом с разных входов, перебивает всех, кто находится внутри с помощью оружия, но исход из-за этого никак не меняется.

Видео доступно на YouTube-канале Speclizer. Права на видео принадлежат Speclizer, Sony.