Жена Энтони Хопкинса готовит документальный фильм о жизни актёра

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Культовый актёр Энтони Хопкинс в недавнем интервью изданию People рассказал, что пишет биографию о своей жизни. Его жена Стелла занимается чем-то подобным — она готовит документальный фильм о жизни супруга.

По словам Хопкинса, вспоминать события своей жизни ему легко, поскольку он обладает хорошей памятью.

Я пишу биографию. Это странный процесс. Я понял, что наделён одной важной вещью. Возможно, это мой склад ума, но я правда обладаю отличной памятью.

Хопкинс подчеркнул, что у его жены есть «карт-бланш на всё», что касается фильма про него. В этом есть несомненный плюс, считает Энтони.

Я не спрашиваю её. Это довольно большой фильм. Я не знаю, когда он выйдет, но она брала интервью у Джоди Фостер!

Даты выхода биографического фильма про Хопкинса пока что нет.