Выяснилось, какие приложения предустановят на Apple Vision Pro

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По данным издания MacRumors, гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro будет продаваться с предустановленными приложениями. Всего их будет 25, отметило издание.

Согласно информации, приложения разделены на оптимизированные и неоптимизированные. Издание предполагает, что это не весь список, поскольку в нём нет, например, популярного приложения FaceTime.

Какие приложения предустановят на Apple Vision Pro

Оптимизированные

App Store

Encounter Dinosaurs

Files

Freeform

Keynote

Mail

Messages

Mindfulness

Music

Notes

Photos

Safari

Setting

Tip

TV

Неоптимизрованные

Books

Calendar

Home

Maps

News

Podcasts

Reminders

Shortcuts

Stocks

Voice Memos

Предзаказы гарнитуры в США открылись 19 января. Цены на устройство начинаются от $ 3499 (примерно 312 тыс. рублей). В открытой продаже шлем появится 2 февраля.