Выяснилось, какие приложения предустановят на Apple Vision Pro
По данным издания MacRumors, гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro будет продаваться с предустановленными приложениями. Всего их будет 25, отметило издание.
Согласно информации, приложения разделены на оптимизированные и неоптимизированные. Издание предполагает, что это не весь список, поскольку в нём нет, например, популярного приложения FaceTime.
Какие приложения предустановят на Apple Vision Pro
Оптимизированные
- App Store
- Encounter Dinosaurs
- Files
- Freeform
- Keynote
- Messages
- Mindfulness
- Music
- Notes
- Photos
- Safari
- Setting
- Tip
- TV
Неоптимизрованные
- Books
- Calendar
- Home
- Maps
- News
- Podcasts
- Reminders
- Shortcuts
- Stocks
- Voice Memos
Предзаказы гарнитуры в США открылись 19 января. Цены на устройство начинаются от $ 3499 (примерно 312 тыс. рублей). В открытой продаже шлем появится 2 февраля.
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