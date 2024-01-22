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Выяснилось, какие приложения предустановят на Apple Vision Pro

Выяснилось, какие приложения предустановят на Apple Vision Pro
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По данным издания MacRumors, гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro будет продаваться с предустановленными приложениями. Всего их будет 25, отметило издание.

Согласно информации, приложения разделены на оптимизированные и неоптимизированные. Издание предполагает, что это не весь список, поскольку в нём нет, например, популярного приложения FaceTime.

Какие приложения предустановят на Apple Vision Pro

Оптимизированные

  • App Store
  • Encounter Dinosaurs
  • Files
  • Freeform
  • Keynote
  • Mail
  • Messages
  • Mindfulness
  • Music
  • Notes
  • Photos
  • Safari
  • Setting
  • Tip
  • TV

Неоптимизрованные

  • Books
  • Calendar
  • Home
  • Maps
  • News
  • Podcasts
  • Reminders
  • Shortcuts
  • Stocks
  • Voice Memos

Предзаказы гарнитуры в США открылись 19 января. Цены на устройство начинаются от $ 3499 (примерно 312 тыс. рублей). В открытой продаже шлем появится 2 февраля.

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