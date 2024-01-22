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Продажи Palworld за три дня с релиза превысили 4 млн копий

Продажи Palworld за три дня с релиза превысили 4 млн копий
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Palworld, новый сурвайвал по «Покемонам», не планирует сбавлять обороты. Разработчики сообщили в социальных сетях, что продажи тайтла превысили 4 млн копий. И это всего за три дня с момента выхода в ранний доступ.

Авторы поблагодарили игроков за поддержку и выложили специальный арт. В комментариях шутят, что дизайнеры не успевают делать картинки, как продаж становится ещё больше.

Фото: POCKET PAIR, INC.

В Palworld геймерам предстоит собирать существ, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Проект получил более 38 тыс. отзывов, причём 93% из них — положительные. Аудитория буквально сходит с ума от проекта.

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