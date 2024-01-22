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Вышел трейлер сериала «Сергий против нечисти: Яга» с Еленой Подкаминской

Вышел трейлер сериала «Сергий против нечисти: Яга» с Еленой Подкаминской
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Онлайн-кинотеатр Kion представил полноценный трейлер сериала «Сергий против нечисти: Яга». Премьера продолжения фантастического проекта по мотивам славянского фольклора состоится уже 1 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Шоу расскажет о новых приключениях бывшего священника Сергия, который был отстранён от церкви и стал охотником за нечистью вместе с капитаном полиции Катей. В продолжении главный герой заключает сомнительную сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти свою любимую женщину.

Главные роли в сериале «Сергий против нечисти: Яга» сыграли Роман Маякин («Триггер»), Лукерья Ильяшенко («Химера»), Елена Подкаминская («Кухня»), Дмитрий Куличков («Майор»), Ирина Розанова («Жили-были») и другие актёры.

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