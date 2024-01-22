Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе вышел в онлайне

22 января до зарубежных онлайн-кинотеатров добрался фильм «Вонка». Картину с Тимоти Шаламе в главной роли можно посмотреть на Amazon Prime и в других цифровых сервисах. Таким образом, картина Пола Кинга («Приключения Паддингтона») появилась в онлайн-площадках спустя 45 дней после мировой премьеры.

За полтора месяца проката фильм заработал в прокате $ 531 млн и уже успел стать одним из главных рождественских фильмов последних лет. Учитывая бюджет в $ 125 млн, лента окупилась и приносит студии Warner Bros. прибыль, и зрителей наверняка ждёт продолжение картины.

«Вонка» — это приквел романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Лента рассказывает о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.