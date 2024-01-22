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Сборы «Аквамена 2» превысили $ 396 млн — фильм обошёл «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном

Сборы «Аквамена 2» превысили $ 396 млн — фильм обошёл «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном
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По итогам очередного уикенда сборы фильма «Аквамен и потерянное царство» преодолели отметку в $ 396 млн. Картина с Джейсоном Момоа смогла опередить «Чёрного Адама» — лента с Дуэйном Джонсоном собрала в прокате $ 393 млн.

Таким образом, «Аквамен 2» стал самым кассовым фильмом DC за последние пять лет. Ранее именно первый «Аквамен» удерживал лидерство в этом списке, собрав по миру $ 1,15 млрд. При этом в топе не учитываются сторонние фильмы DC: действия «Джокера» ($ 1,07 млрд) и «Бэтмена» Мэтта Ривза ($ 772 млн) разворачиваются в других вселенных.

Учитывая рекордные результаты первого «Аквамена», в Warner Bros. явно надеялись на большой успех сиквела. Однако продолжение, вероятнее всего, остановится на отметке в $ 400 млн при бюджете в $ 200 млн.

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