Память в Samsung Galaxy S24 оказалась гораздо быстрее, чем в iPhone 15 Pro Max

17 января Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой представила новую линейку смартфонов Galaxy S24. Флагманским гаджетом в серии станет S24 Ultra, который получит топовые датчики для камер, увеличенную батарею и расширенный объём памяти.

Смартфон поступит в продажу 31 января, однако блогеры уже тестируют гаджет. Так, ведущий популярного YouTube-канала Sakitech решил сравнить скорость записи и чтения на Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max. Оказалось, что новинка от Samsung обеспечивает скорость чтения в 2547 МБ/с, записи — в 1442 МБ/с. Для сравнения: iPhone 15 Pro Max может похвастаться показателями в 1450 МБ/с и 1258 МБ/с соответственно.

Сравнение скорости чтения и записи в Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max Фото: Соцсети Sakitech

Кроме того, у корейского гаджета существенно ниже задержка памяти. В теории это означает, что Galaxy S24 Ultra куда быстрее работает с файлами и позволяет быстрее запускать приложения. Однако в этом случае заметное влияние оказывает операционная система и её оптимизация для работы конкретного устройства.