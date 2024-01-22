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Вышел второй эпизод четвёртого сезона «Настоящего детектива»

Вышел второй эпизод четвёртого сезона «Настоящего детектива»
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В ночь на 22 января в сервисе Max состоялась премьера второго эпизода «Настоящего детектива». 50-минутная серия рассказывает о продолжении расследования пропажи восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Дело ведут детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс).

Впоследствии вторая серия также официально доберётся и до России. Эпизод можно будет посмотреть на «Амедиатеке», а также через совместную подписку Okko с «Амедиатекой». Серия ориентировочно выйдет в России до 26 января с русской озвучкой.

Всего в четвёртый сезон войдёт шесть эпизодов — финал состоится 19 февраля. Получит ли культовый сериал продолжение после завершения истории Лиз Дэнверс, пока неизвестно.

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