Вышел второй эпизод четвёртого сезона «Настоящего детектива»

В ночь на 22 января в сервисе Max состоялась премьера второго эпизода «Настоящего детектива». 50-минутная серия рассказывает о продолжении расследования пропажи восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Дело ведут детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс).

Впоследствии вторая серия также официально доберётся и до России. Эпизод можно будет посмотреть на «Амедиатеке», а также через совместную подписку Okko с «Амедиатекой». Серия ориентировочно выйдет в России до 26 января с русской озвучкой.

Всего в четвёртый сезон войдёт шесть эпизодов — финал состоится 19 февраля. Получит ли культовый сериал продолжение после завершения истории Лиз Дэнверс, пока неизвестно.