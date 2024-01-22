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Серверы скандальной The Day Before полностью закрыли

Серверы скандальной The Day Before полностью закрыли
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22 января серверы скандального шутера The Day Before полностью прекратили свою работу. Теперь пользователи больше не смогут сыграть в российский шутер официально — в игре нет одиночного режима.

Закрытие серверов The Day Before состоялось спустя полтора месяца после запуска проекта в раннем доступе Steam 7 декабря. Уже 11-го числа шутер сняли с продажи, а студию разработчиков Fntastic распустили.

Вскоре после релиза The Day Before стала одной из самых низкооценённых игр в истории площадки Valve. Изначально проект позиционировался как ММО-шутер в духе The Division, однако в итоге авторы выпустили нечто в стиле Escape from Tarkov с простейшими квестами и отсутствием большей части обещанных авторами возможностей.

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