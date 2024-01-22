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Полноценная разработка «Ведьмака 4» начнётся до конца 2024 года

Полноценная разработка «Ведьмака 4» начнётся до конца 2024 года
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Глава CD Projekt Адам Бадовски заявил, что уже к середине 2024 года студия расширит команду следующего «Ведьмака» под кодовым названием Project Polaris до 400 человек. После этого разработка будущей RPG перейдёт в стадию активного производства, которое продлится как минимум несколько лет.

После завершения активной стадии разработки авторам предстоит заняться тестированием игры и её полировкой. Сколько продлятся финальные фазы производства, неизвестно, однако аналитики ожидают, что релиз проекта может состояться либо в 2026, либо в 2027 году.

Никаких деталей следующего «Ведьмака» пока нет. Ранее CD Projekt заявляла, что проект станет началом новой трилогии во вселенной Анджея Сапковского. Появятся ли в ней Геральт из Ривии и другие полюбившиеся игрокам персонажи, неизвестно.

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