Во «ВКонтакте» появится новая система модерации спорного контента в сообществах

С февраля 2024 года социальная сеть «ВКонтакте» обновит подход к модерации сообществ. Администрация групп наконец сможет увидеть причину удаления того или иного контента, чтобы избежать любых ограничений в будущем.

В феврале «ВКонтакте» обновит подход к модерации контента для сообществ: будет представлена гибкая система страйков. Администраторы смогут видеть причину удаления спорного контента и получат возможность принять необходимые меры для того, чтобы избежать ограничений в будущем.

Грядущая система страйков призвана избежать применения жёстких мер к сообществам, разово получающим предупреждение. Однако за серьёзные нарушения группы всё же могут столкнуться с мгновенной блокировкой.

Всего во «ВКонтакте» появится шесть уровней страйков: от ограничений на несколько часов до блокировок на определённый срок. Администрация сообществ, в свою очередь, сможет обжаловать и снять бан при положительном рассмотрении обращения в поддержку.