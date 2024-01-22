Игроки массово отписываются от соцсетей Genshin Impact из-за недовольства наградами в игре

Китайские геймеры объявили забастовку разработчикам Genshin Impact — фанаты массово отписываются от аккаунтов игры в соцсетях. Так, китайский TikTok уже потерял около 1 млн подписчиков.

Игроки недовольны наградами в патче 4.4, который выйдет 31 января и будет посвящён китайскому Новому году. После обновления в Genshin Impact можно будет получить бесплатный новый скин и четырёхзвёздочного персонажа на выбор.

Награды ничем не отличаются от прошлогодних, но недавно в другой своей игре, Honkai: Star Rail, разработчики бесплатно раздавали нового пятизвёздочного персонажа — теперь игроки ждали аналогичных бонусов в Genshin Impact.

Отмечается, что фанаты «Геншина» отписываются не только от аккаунтов игры, но и от соцсетей крупных компаний, которые сотрудничали с разработчиками — так китайские геймеры планируют наказать авторов за слишком слабые награды.