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Palworld превзошла Dota 2 и Lost Ark. У новинки третий результат в истории Steam

Palworld превзошла Dota 2 и Lost Ark. У новинки третий результат в истории Steam
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Palworld продолжает поражать рекордами: выживач с элементами «Покемонов» после выходных продолжает увеличивать свою аудиторию. Одновременный онлайн в Steam поставил очередной рекорд — 1,38 млн человек.

Это третий результат за всю историю Steam.

Таким образом, Palworld смогла превзойти результаты Dota 2 (1,295 млн) и Lost Ark (1,32 млн). На выходных новинка уже обошла Baldur's Gate 3 (875 тыс.), Hogwarts Legacy (878 тыс.), New World (913 тыс.) и Cyberpunk 2077 (1,054 млн). Перед Palworld осталось лишь две игры: Counter-Strike 2 (1,8 млн) и PUBG (3,2 млн).

При этом новинка также доступна по подписке Game Pass как на ПК, так и на Xbox Series, хотя эта версия игры устаревшая на несколько месяцев и имеет ограничения.

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