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Разработчики «Индианы Джонса» рассказали, что игра основана на реальной загадке

Разработчики «Индианы Джонса» рассказали, что игра основана на реальной загадке
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Разработчик студии MachineGames, которая работает над видеоигрой Indiana Jones and the Great Circle, отметил связь сюжета с реальной исторической тайной.

Игра рассказывает о приключении Индианы Джонса между первым и третьим фильмом. Легендарный архитектор пытается разгадать тайну Великого круга — аналога экватора, который соединяет известные исторические места.

Такой круг, который опоясывает планету, существует в действительности: одна линия соединяет остров Пасхи, египетские пирамиды в Гизе, древний тайский город Сукотаи и некоторые другие достопримечательности. Историки не смогли выявить причину связи этих мест.

Игру про Индиану Джонса MIcrosoft представила 18 января. Проект выйдет до конца 2024 года и будет сразу доступен по подписке Game Pass.

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