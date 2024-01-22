Для VR-игр придумали специальное напольное покрытие — оно не даст выйти за границы

Компания Disney представила напольное покрытие HoloTile, которое позволяет исследовать VR-игры без большого пространства в комнате.

Изобретение состоит из специальных элементов, которые вращаются при ходьбе. Таким образом, в реальной жизни геймер будет идти на месте, а в виртуальном мире может пройти большое расстояние.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Parks. Права на видео принадлежат Disney.

Покрытие будет подстраиваться под темп ходьбы каждого пользователя. Кроме того, HoloTile сможет удерживать в своих границах даже нескольких игроков одновременно.

Проект пока находится на ранней стадии разработки, поэтому создатели не представили других деталей — когда HoloTile выйдет и сколько будет стоить, пока неизвестно.