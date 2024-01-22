Обновление 2.0 для Honkai Star Rail с новым регионом покажут на стриме 26 января

Студия HoYoverse анонсировала прямую трансляцию, посвящённую обновлению «Словно в полуночных грёзах» для своей игры Honkai: Star Rail.

Версию 2.0 представят на Twitch и YouTube в эту пятницу, 26 января, в 14:30 мск. Нововведения представит лично основатель и СЕО студии Да Вэй.

Фото: HoYoverse

Игроки ожидают, что обновление 2.0 станет самым масштабным с момента релиза Honkai: Star Rail. Разработчики добавят новую планету Пенаконию и посвящённый ей сюжет, а также трёх новых играбельных персонажей и ряд новых механик. Сам апдейт должен выйти 7 февраля.

До выхода новой версии игроки всё ещё могут забрать пятизвёздочного персонажа Доктора Рацио. Он стал наградой для фанатов за поддержку после победы HSR на престижных игровых премиях.