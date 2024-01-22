Вышел трейлер психологического триллера «Созвездие» — премьера 21 февраля

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер своего нового проекта — сериала «Созвездие» в жанре психологического триллера.

Сюжет рассказывает о женщине-астронавте, которая возвращается на Землю и обнаруживает, что некоторые фрагменты её жизни бесследно исчезли. Над шоу работает Питер Харнесс, известный как сценарист некоторых эпизодов «Доктор Кто» и британского мини-сериала «Война миров».

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главные роли в сериале исполнят Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), Джонатан Бэнкс (Майк Эрмантраут из «Во все тяжкие») и Джеймс Д’Арси («Агент Картер» и «Оппенгеймер»).

Премьера сериала на Apple TV+ состоится 21 февраля.