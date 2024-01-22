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Трейлер драмы «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом — фильм покажут в России с 29 февраля

Трейлер драмы «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом — фильм покажут в России с 29 февраля
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Кинопрокатная компания Capella Films представила русский трейлер фильма «По Фрейду». Ленту начнут показывать в отечественных кинотеатрах с 29 февраля.

Картина расскажет о встрече легендарного психолога с автором цикла «Хроники Нарнии» — простая беседа по ходу повествования выходит далеко за пределы кабинета, унося героев в мир фантазий.

Роль Фрейда исполнил 86-летний Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Король Лир», «Отец»), а писателя сыграл Мэттью Гуд (сериал «Корона», «Кингсман: Начало»).

Видео доступно на YouTube-канале «ыыы». Права на видео принадлежат «ыыы».

Ранее в отечественных кинотеатрах начали показывать новый боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом. На нашем сайте вышла рецензия на новый фильм с легендарным актёром.

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