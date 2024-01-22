Трейлер драмы «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом — фильм покажут в России с 29 февраля

Кинопрокатная компания Capella Films представила русский трейлер фильма «По Фрейду». Ленту начнут показывать в отечественных кинотеатрах с 29 февраля.

Картина расскажет о встрече легендарного психолога с автором цикла «Хроники Нарнии» — простая беседа по ходу повествования выходит далеко за пределы кабинета, унося героев в мир фантазий.

Роль Фрейда исполнил 86-летний Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Король Лир», «Отец»), а писателя сыграл Мэттью Гуд (сериал «Корона», «Кингсман: Начало»).

Видео доступно на YouTube-канале «ыыы». Права на видео принадлежат «ыыы».

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