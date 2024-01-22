Авторам игры Palworld угрожают убийством после обвинений в использовании нейросетей

Глава студии Pocket Pair Такуро Мизобе отреагировал на обвинения общественности на то, что при разработке Palworld использовался искусственный интеллект.

Генеральный директор компании отметил, что из-за клеветы ему даже угрожали убийством.

Я вижу все-все сообщения в соцсетях и письма на электронной почте! Обещаю, я всё прочту! Но вы меня извините, если я пропущу угрозы убийством, угрозы в адрес компании и крайне странные претензии.

Мизобе также отметил, что перед релизом Palworld прошла юридическую проверку, а сами разработчики не собираются посягать на чужую интеллектуальную собственность.

Ранее в Сети нашли старые комментарии Мизобе, где он рассказывал о плюсах ИИ для игровой индустрии и использовании нейросетей для своих проектов. Некоторые геймеры посчитали, что Palworld также создавали не люди, а искусственный интеллект.