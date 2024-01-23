По «Книге Илая» снимут сериал-приквел с Джоном Бойегой

Как сообщает издание Deadline, студия Warner Bros. работает над сериалом по мотивам научно-фантастического фильма «Книга Илая». Шоу станет предысторией картины с Дэнзелом Вашингтоном, а главную роль в нём сыграет Джон Бойега, известный по недавней трилогии «Звёздных войн».

Джон Бойега в «Звёздных войнах» Фото: Disney

Действие будущего сериала развернётся за 30 лет до оригинального фильма. Бойега сыграет молодую версию Илая, а шоураннером выступит Гэри Уитта — автор сценария картины 2010 года. У ленты пока нет даже примерной даты выхода.

«Книга Илая» рассказывает о таинственном Илае, который путешествует по бескрайним просторам Америки с некой книгой после глобальной ядерной катастрофы. Судя по всему, грядущий сериал расскажет больше подробностей о том, что же именно привело к мировому коллапсу.