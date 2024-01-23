В работе находится новая часть «Мира Юрского периода» с новыми актёрами

Новая часть «Мира Юрского периода» находится в работе. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Сообщается, что за сценарий ленты будет отвечать Дэви Кепп, сценарист первой части «Парка Юрского периода» с Сэмом Нилом.

Режиссёра в команде пока что нет, но Фрэнк Маршалл, ветеран и прославленный продюсер, курировавший трилогию «Мир Юрского периода», вернулся к продюсированию ленты. Источники издания отметили, что Universal Pictures рассматривает новый фильм как «новую эру» с совершенно новой сюжетной линией.

Это исключает возвращение персонажей, которых сыграли Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. И, похоже, персонажи, показанные в «Парке Юрского периода», которых сыграли Сэм Нил, Лора Дёрн и Джефф Голдблюм, не будут задействованы.

По данным THR, премьера картины может состояться уже в 2025 году.