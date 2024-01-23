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Умер Норман Джуисон — режиссёр фильмов «Власть луны» и «Скрипач на крыше»

Издание Deadline сообщило, что из жизни ушёл Норман Джуисон. Мужчина умер в возрасте 97 лет, причины не разглашаются. Возможно, они естественные.

Джуисон был известным режиссёром, снявшим фильмы «Душной южной ночью» (1967 года), «Скрипач на крыше» (1971 года) и «Власть луны» (1987 года). За эти ленты Норман был трижды номинирован на премию «Оскар».

Также Джуисон снял ленты «Ребёнок из Цинциннати», «Русские идут! Русские идут!», «Афёра Томаса Крауна», «Иисус Христос — суперзвезда», «Роллербол» и многие другие фильмы.

Журналист Deadline вспоминает о Джуисоне только с теплотой, отмечая его гостеприимство и доброту.

Джуисон сыграл важную роль в карьере коллег-кинематографистов. Его дома в Лос-Анджелесе и Канаде были центрами многолюдных вечеринок для режиссёров и звёзд, и он был щедр в своих советах начинающим кинематографистам.