Восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году. Точной даты пока что нет. По данным издания, причина такой задержки нового сезона связана с забастовками США, которые прошли в 2023 году.

Несмотря на то что новый сезон шоу ждать ещё долго, Adult Swim напомнила, что в этом году состоится выход аниме про Рика и Морти. Компания опубликовала первый полноценный отрывок из проекта, в котором можно увидеть Рика и Морти в аниме-стилистике.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Аниме описывается как самостоятельное оригинальное произведение. Первый сезон состоит из 10 серий, а за производство отвечает Telecom Animation Film.