Riot Games сократит 11% штата и закроет подразделение одиночных игр

Riot Games на своём сайте сообщила о внутренних изменениях. Компания планирует сократить 11% своего штата, то есть около 530 человек. Более того, одиночное подразделение игр Riot Forge полностью закроют.

По словам представителей Riot Games, решение связано не с желанием увеличить квартальную прибыль или давлением со стороны инвесторов. Компания хочет делать акцент на качество, а не на количество.

На протяжении большей части нашей истории нам удавалось избегать подобных дней, но это решение имеет решающее значение для будущего Riot. Это сделано не для того, чтобы успокоить акционеров или увеличить квартальную прибыль — это необходимость. За последние несколько лет, когда численность персонала Riot увеличилась более чем вдвое, мы распределили наши усилия по всем проектам, не поняв, что нужно именно игрокам.

Что касается будущего игр Riot Games, то League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics и Wild Rift продолжат развивать, поскольку компания считает эти франшизы важными. Разработка файтинга Project L продолжается без особых проблем, компания намерена его выпустить.