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Фильм «Феррари» вышел в онлайне

Фильм «Феррари» вышел в онлайне
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Сегодня фильм «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях вышел в цифровых онлайн-площадках. Ленту можно посмотреть в Amazon Prime Video и других площадках.

Напомним, режиссёром картины выступил Майкл Манн.

Действие картины разворачивается в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Помимо Драйвера и Крус, в актёрский состав вошли Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя и другие.

В мировом прокате «Феррари» собрал всего $ 35 млн при бюджете около $ 80 млн. Скорее всего, новая лента Майкла Манна вряд ли сможет окупиться. Фильм получил официальный прокат в России и вышел с полноценным дубляжом.

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