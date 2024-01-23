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Фильм «Аквамен 2» с Джейсоном Момоа вышел в онлайне

Фильм «Аквамен 2» с Джейсоном Момоа вышел в онлайне
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23 января фильм «Аквамен и потерянное царство» добрался до цифровых площадок. Картину с Джейсоном Момоа можно посмотреть на Amazon Prime и в других онлайн-сервисах с русскими субтитрами.

Таким образом, финальная картина киновселенной DC провела в кинотеатрах всего месяц, собрав за этот период $ 397 млн при бюджете в $ 200 млн. Это почти в три раза хуже показателей оригинального «Аквамена», который стал самым успешным кинокомиксом DC со сборами в $ 1,15 млрд.

Сейчас Warner Bros. работает над новой киновселенной DC, во главе которой находится Джеймс Ганн, постановщик «Стражей Галактики» и «Миротворца». Первой картиной обновлённой франшизы станет «Супермен: Наследие» — её выход состоится 11 июля 2025 года.

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