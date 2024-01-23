«Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым отечественным мультфильмом в истории России

По итогам четырёх недель проката мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» собрал в кинотеатрах более 950 млн рублей. Картина постепенно приближается к заветному миллиарду, выйдя в кинотеатрах России в конце декабря.

Таким образом, «Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым мультфильмом в истории отечественного проката. Ранее этот рекорд удерживал «Три богатыря на дальних берегах», вышедший в 2012 году — он заработал в прокате 932 млн рублей.

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» рассказывает о новых приключениях знаменитых киногероев. Это уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю серии. Кроме того, по франшизе также готовится и мультсериал — в первый сезон должно войти шесть серий по 20 минут.