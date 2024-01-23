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Дэвид Финчер рассказал, почему закрыли сериал «Охотник за разумом»

Дэвид Финчер рассказал, почему закрыли сериал «Охотник за разумом»
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Режиссёр Дэвид Финчер в интервью французскому изданию Premier рассказал, почему было принято решение отменить сериал «Охотник за разумом», который показывали с 2017 по 2019 год.

По словам Финчера, всё дело в самой концепции шоу — оно было очень рискованным по концепции и необычным. Вдобавок к этому для Netflix проект очень дорого обходился, и это стало ещё одной причиной его закрытия.

Это была авантюра… дорогой сериал. Мы зашли так далеко, как могли, пока кто-то наконец не сказал… что нет смысла делать это дальше, если не получится сократить расходы или сделать шоу более популярным. Но мы не хотели менять свой подход, на этом всё и кончилось.

В итоге шоу получило два сезона, а третьего фанаты так и не дождались.

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