Просмотры второй серии четвёртого сезона «Настоящего детектива» выросли на 26%

22 января состоялась премьера второго эпизода четвёртого сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком «Ночная страна». По данным аналитической компании Nielsen, в день выхода серию посмотрели 2,6 млн человек — это на 28% больше, чем показатели дебютной серии.

Как отмечает издание Deadline, повышенный интерес к новым эпизодам транслируемых сериалов нетипичен для HBO. Например, вторую серию четвёртого сезона «Наследников» в первый день посмотрели 2 млн человек — на 300 тысяч зрителей меньше, чем дебютный эпизод.

Тем временем общие просмотры дебютного эпизода четвёртого сезона «Настоящего детектива» уже достигли отметки в 7,5 млн просмотров. Всего «Ночная страна» получит шесть эпизодов — финал состоится 19 февраля.