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Вышел трейлер фильма ужасов «Астрал. Ритуал Малум» — премьера в России уже 8 февраля

Вышел трейлер фильма ужасов «Астрал. Ритуал Малум» — премьера в России уже 8 февраля
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Кинокомпания «Кинологистика» выпустила трейлер фильма «Астрал. Ритуал Малум». Премьера хоррора в России состоится уже 8 февраля в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинологистика». Права на видео принадлежат «Кинологистике».

Фильм ужасов расскажет о героине по имени Джессика, которая заступает в ночную смену в полицейском участке, где при невыясненных обстоятельствах погиб её отец. Однако именно в этот день сектанты устраивают в городе беспорядки, прикрывая ими грядущий кровавый кошмар – злобные демоны и древние божества атакуют участок, превращая последнюю смену Джессики в настоящий ад.

Главные роли в фильме «Астрал. Ритуал Малум» исполнили Джессика Сула («Сплит»), Монро Клайн («Не беспокойся, дорогая») и Натали Виктория («Последняя смена»). Режиссёром ленты выступил Энтони ДиБлази.

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