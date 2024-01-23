Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Впервые девушка выступила в роли тренера на топ-турнире по Counter-Strike

Впервые девушка выступила в роли тренера на топ-турнире по Counter-Strike
Комментарии

Бывшая киберспортсменка и менеджер европейской команды OG Владислава Vladyslava_Z Захлебина временно исполняет роль тренера команды на престижном турнире BLAST Premier: Spring Groups 2024 по Counter-Strike 2.

Главный тренер OG Каспер Ruggah Дью пропускает турнир по семейным обстоятельствам из-за болезни жены, а его ассистент не имеет лицензии, чтобы находиться за спинами игроков во время матча. Таким образом, впервые тренером топ-коллектива на глобальном турнире по Counter-Strike выступила девушка.

К сожалению, Владиславе не удалось помочь любимой команде — OG проиграла Team Vitality в двух сетах (0:13, 7:13) и упала в нижнюю сетку группы. Сегодня европейский коллектив сыграет в матче на вылет с
Falcons.

Материалы по теме
Ещё четыре российские команды прошли на RMR к первому мэйджору в истории Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android