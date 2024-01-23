Впервые девушка выступила в роли тренера на топ-турнире по Counter-Strike

Бывшая киберспортсменка и менеджер европейской команды OG Владислава Vladyslava_Z Захлебина временно исполняет роль тренера команды на престижном турнире BLAST Premier: Spring Groups 2024 по Counter-Strike 2.

Главный тренер OG Каспер Ruggah Дью пропускает турнир по семейным обстоятельствам из-за болезни жены, а его ассистент не имеет лицензии, чтобы находиться за спинами игроков во время матча. Таким образом, впервые тренером топ-коллектива на глобальном турнире по Counter-Strike выступила девушка.

К сожалению, Владиславе не удалось помочь любимой команде — OG проиграла Team Vitality в двух сетах (0:13, 7:13) и упала в нижнюю сетку группы. Сегодня европейский коллектив сыграет в матче на вылет с

Falcons.