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Создатель «Джека Ричера» раскрыл первые детали третьего сезона сериала от Amazon

Создатель «Джека Ричера» раскрыл первые детали третьего сезона сериала от Amazon
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Британский писатель Ли Чайлд рассказал о третьем сезоне «Ричера» от Amazon. Автор заявил, что продолжение вновь будет основано на одной из его книг о бывшем майоре военной полиции, однако не стал делиться её названием.

По словам Чайлда, третий сезон сфокусируется на одиночных приключениях Джека Ричера в духе первого сезона вместо командной работы из продолжения.

Мы уже выбрали книгу для третьего сезона. Должен сказать, что это хороший выбор. Мы чувствовали, что нам нужна книга, в которой будет больше Ричера, действующего в одиночку. И поэтому возник вопрос, какая история лучше всего подойдёт для этого, в какой будет эффектная вступительная сцена. И мы нашли вариант, который нам понравился.

Первый сезон «Джека Ричера» от Amazon основывался на книге «Этаж смерти», второй — на произведении «Сплошные проблемы и неприятности». О первоисточнике продолжения фанаты наверняка узнают вместе с выходом трейлера третьего сезона, производство которого уже началось.

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