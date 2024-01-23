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Apple выпустила iOS 17.3 — с дополнительной защитой iPhone от кражи

Apple выпустила iOS 17.3 — с дополнительной защитой iPhone от кражи
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Apple выпустила апдейт iOS 17.3 — новую версию своей мобильной операционной системы. Обновление уже доступно для скачивания в настройках iPhone.

Основное нововведение iOS 17.3 — дополнительная защита от кражи устройства под названием Stolen Device Protection (Защита украденного устройства). При её активации для некоторых базовых функций смартфона потребуется использовать сканер лица Face ID или сканер отпечатков пальцев Touch ID без возможности ввода кода-пароля.

Кроме того, в iPhone появилась Security Delay («Системная задержка для защиты данных»). При её активации пользователю необходимо пройти биометрическую проверку спустя час после смены пароля или PIN-кода устройства.

Среди других нововведений iOS 17.3 — возможность создавать совместные плейлисты в Apple Music, фирменные обои «Единство» и расширение функционала AirPlay, которая позволяет стримить изображение со смартфона на телевизор в отелях по всему миру.

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